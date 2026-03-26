Il était une fois la mer Initiation à la technique du cyanotype Place Patricia Tranchand Istres

Il était une fois la mer Initiation à la technique du cyanotype

Samedi 20 juin 2026 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Atelier avec Pauline Bocahut autour de la mer. Écriture, dessin et découverte du cyanotype pour créer des photogrammes inspirés (coquillages, algues, textes).

Avec Pauline Bocahut, les participants explorent leur rapport à la mer à travers l’écriture, le dessin ou des citations. La technique du cyanotype est ensuite introduite via un premier photogramme, avant de réaliser des créations personnelles inspirées (coquillages, algues, textes…). .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

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English :

Workshop with Pauline Bocahut around the sea. Writing, drawing and discovery of cyanotype to create inspired photograms (shells, seaweed, text).

L’événement Il était une fois la mer Initiation à la technique du cyanotype Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres