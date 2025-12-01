Il était une fois la nativité Eglise protestante Thionville

Il était une fois la nativité

Eglise protestante 6 Passage du Temple Thionville Moselle

Début : Samedi Dimanche 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13 2025-12-14

En cette fin d’année, venez nous voir pour une nouvelle édition de notre spectacle de la nativité.

Présenté par les CHIEROTHAINS, organisé par les communautés catholiques et protestantes de Thionville et environs.Tout public

English :

As the year draws to a close, join us for another edition of our nativity show.

Presented by the CHIEROTHAINS, organized by the Catholic and Protestant communities of Thionville and surrounding area.

