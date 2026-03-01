Il était une fois la propagande Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 21:00 – 22:20

Gratuit : non 20€ plein tarif 14€ tarif réduit Tout public

Genre : Comédie politique – A partir de 12 ans – Durée : 1h20Une pièce de et avec Nicolas PIERRE Un troublant voyage aux origines du monde moderne pour découvrir la machine à influence : la propagande.Comment manipuler l’opinion en démocratie ? Telle était la promesse d’Edward Bernays il y a un siècle ; telle est la propagande.Une infernale machine à influence qui fabrique votre consentement en répétant ad nauseam les mêmes discours dans lesquels la vérité, la logique et la science n’ont pas leur place. Elle joue avec vos émotions jusqu’à épuisement de votre esprit critique pour inverser vos valeurs, tordre votre pensée, orienter votre vote ou vous faire abandonner toute résistance à un système auquel il ne faut surtout rien comprendre.

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

