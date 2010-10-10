il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Château de Simiane salle Réunion RDC Valréas

Valréas

il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère )

Château de Simiane salle Réunion RDC 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:30:00

fin : 2026-04-21 20:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Histoire de la soie et des Tisserands lyonnais par Gérard Fleuret

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Château de Simiane salle Réunion RDC 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 lesamisdesimiane@gmail.com

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English :

History of silk and Lyon’s weavers by Gérard Fleuret

L’événement il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Valréas a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes