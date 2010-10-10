il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Château de Simiane salle Réunion RDC Valréas
il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Château de Simiane salle Réunion RDC Valréas mardi 21 avril 2026.
Valréas
il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère )
Château de Simiane salle Réunion RDC 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21 20:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Histoire de la soie et des Tisserands lyonnais par Gérard Fleuret
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Château de Simiane salle Réunion RDC 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 lesamisdesimiane@gmail.com
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English :
History of silk and Lyon’s weavers by Gérard Fleuret
L’événement il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Valréas a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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