Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Château de Simiane salle Réunion RDC Valréas

il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Château de Simiane salle Réunion RDC Valréas mardi 21 avril 2026.

Lieu : Château de Simiane salle Réunion RDC

Adresse : 8 Place Aristide Briand

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : 2026-04-21T18:30:00

Fin : 2026-04-21T20:30:00

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 .

Valréas

il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère )

Château de Simiane salle Réunion RDC 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21 20:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Histoire de la soie et des Tisserands lyonnais par Gérard Fleuret
  .

Château de Simiane salle Réunion RDC 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  lesamisdesimiane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

History of silk and Lyon’s weavers by Gérard Fleuret

L’événement il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Valréas a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)