Il était une fois le cinéma Frankenstein au cinéma Beauvais

Il était une fois le cinéma Frankenstein au cinéma

4 Rue de l’Abbé du Bos Beauvais Oise

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-09

Plongez dans l’histoire du ciné !

Depuis sa première apparition à l’écran en 1910, la créature de Frankenstein n’a cessé de hanter les écrans de cinéma… Dans les années 1930, James Whale installe, avec Frankenstein et La Fiancée de Frankenstein, le modèle-type du personnage, qui influencera l’ensemble de ses successeurs. Dans les productions du studio britannique Hammer Films, le gothique et l’horreur prennent le dessus. Le réalisateur shakespearien Kenneth Branagh livre quant à lui une adaptation exaltée du roman… Figure majeure de la culture populaire, la créature de Frankenstein apparaît aussi dans des parodies telles que Frankenstein Junior et est réinterprétée sous différentes formes par Tim Burton.

Plongez dans l’histoire du ciné !

Depuis sa première apparition à l’écran en 1910, la créature de Frankenstein n’a cessé de hanter les écrans de cinéma… Dans les années 1930, James Whale installe, avec Frankenstein et La Fiancée de Frankenstein, le modèle-type du personnage, qui influencera l’ensemble de ses successeurs. Dans les productions du studio britannique Hammer Films, le gothique et l’horreur prennent le dessus. Le réalisateur shakespearien Kenneth Branagh livre quant à lui une adaptation exaltée du roman… Figure majeure de la culture populaire, la créature de Frankenstein apparaît aussi dans des parodies telles que Frankenstein Junior et est réinterprétée sous différentes formes par Tim Burton. .

4 Rue de l’Abbé du Bos Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into cinema history!

Since his first screen appearance in 1910, Frankenstein?s creature has never ceased to haunt cinema screens? In the 1930s, James Whale’s Frankenstein and The Bride of Frankenstein set the standard for the character, influencing all his successors. In the productions of British studio Hammer Films, gothic and horror took center stage. Shakespearean director Kenneth Branagh delivers an exalted adaptation of the novel? A major figure in popular culture, Frankenstein?s creature also appears in parodies such as Frankenstein Junior, and is reinterpreted in various forms by Tim Burton.

L’événement Il était une fois le cinéma Frankenstein au cinéma Beauvais a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis