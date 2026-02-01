Il était une fois le Haut-Léon Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Il était une fois le Haut-Léon

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Diffusion de film de la cinémathèque de Bretagne sur le Haut-Léon d’antan, avec des interventions de Jean-Noël Urien et Michel Quéré. Vous pourrez découvrir les méthodes paysannes anciennes, la vie quotidienne de l’époque avec des images d’époque du territoire local.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

