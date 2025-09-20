Il était une fois le lycée Jeanne d’Albret Lycée Jeanne-d’Albret Le Pecq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ouverture du lycée pour une présentation de l’histoire du site (le parc, les lycées de Saint Germain) et des éléments mémoriels (tour d’Angoulême, plaques du souvenir, collections scientifiques).

Lycée Jeanne-d’Albret 6 rue Giraud-Teulon 78100 Saint-Germain-en-Laye Le Pecq 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 39 04 15 20 https://lyc-albret-st-germain-laye.ac-versailles.fr/ Né de la fusion des lycées Debussy (ancien lycée de jeunes filles) et Roby (ancien lycée de garçons), le lycée Jeanne d’Albret est le plus gros établissement public de la ville situé au coeur d’un parc composé d’arbres exceptionnels abritant la « tour d’Angoulême » (fabrique ceinte de colonnes qui proviendraient du château neuf ). Le parcours proposé retrace la vie des lycées publics (archives, collections scientifiques) et de la ville de Saint-Germain En plein centre ville : accès à pied ou en transports (RER, bus)

