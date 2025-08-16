Il était une fois, le marché de Belfort Belfort

Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-16 09:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

A l’heure où la halle Fréry retrouve ses ornementations que vous aurez tout loisir d’admirer, notre guide-conférencière vous conduira à travers la ville sur les traces des premiers marchés belfortains.

Visite non remboursable non échangeable .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

