Il était une fois, le marché de Belfort Belfort
Il était une fois, le marché de Belfort Belfort samedi 20 septembre 2025.
Il était une fois, le marché de Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Où se tenait le marché à travers les siècles à Belfort ? Notre guide-conférencière vous conduira à travers les rues de la vieille ville sur les traces des premiers marchés belfortains avant de découvrir la halle Fréry fraichement restaurée.
Uniquement sur réservation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
English : Il était une fois, le marché de Belfort
German : Il était une fois, le marché de Belfort
Italiano :
Espanol :
L’événement Il était une fois, le marché de Belfort Belfort a été mis à jour le 2025-08-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)