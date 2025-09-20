Il était une fois, le marché de Belfort Belfort

Belfort

Gratuit

20 septembre 2025 10:00:00

2025-09-20

Où se tenait le marché à travers les siècles à Belfort ? Notre guide-conférencière vous conduira à travers les rues de la vieille ville sur les traces des premiers marchés belfortains avant de découvrir la halle Fréry fraichement restaurée.

Uniquement sur réservation .

Belfort, Territoire de Belfort, Bourgogne-Franche-Comté

Il était une fois, le marché de Belfort

