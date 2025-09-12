Il était une fois le théâtre de Pertuis Théâtre de Pertuis Pertuis

Vendredi 12 septembre 2025 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 21:45:00

2025-09-12

La vie de Samat Mickaelly racontée en musique et en images.

En 1912, un couple de chanteurs d’opéra est à l’origine de la construction du théâtre de Pertuis.

Baptiste Samat Mickaelly est un ténor né à Pertuis, qui a épousé une jeune soprano , Aline Duperret.

Tous les deux ont mené une carrière internationale de premier plan, dans une époque où l’opéra est un art qui touche tous les publics et suscite les passions. Le propos du conférencier, Frédéric Carenco,est illustré par Manon de Andreis , soprano, Eric Peltier Bartelloni et Isabelle Terjan, pianiste, avec un montage image de Bernard Grimonet. » .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

The life of Samat Mickaelly told in music and pictures.

German :

Das Leben von Samat Mickaelly, erzählt in Musik und Bildern.

Italiano :

La vita di Samat Mickaelly raccontata attraverso la musica e le immagini.

Espanol :

La vida de Samat Mickaelly contada a través de la música y las imágenes.

