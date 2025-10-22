Il était une fois… Les ballons Thiron-Gardais

Il était une fois… Les ballons Thiron-Gardais mercredi 22 octobre 2025.

Il était une fois… Les ballons

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Conte Il était une fois… Les ballonsFamilles

C’est l’heure du conte pour les petites oreilles. Il était une fois… Les ballons. Une surprise pour les enfants sages. Goûter offert. .

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 04 55 11

English :

Conte Once upon a time… Balloons

German :

Conte Es war einmal … Die Ballons

Italiano :

Conte C’era una volta… I palloncini

Espanol :

Conte Érase una vez… Globos

L’événement Il était une fois… Les ballons Thiron-Gardais a été mis à jour le 2025-10-09 par OTs DU PERCHE