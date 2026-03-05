IL ÉTAIT UNE FOIS LES COMÉDIES MUSICALES Saint-Laurent-de-la-Salanque
IL ÉTAIT UNE FOIS LES COMÉDIES MUSICALES
2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 10
Début : 2026-04-04 20:30:00
2026-04-04
Une magnifique fresque, haute en couleurs, dans la Provence aride des années 30, interprétée par d’authentiques comédiens méridionaux, au service du drame, de la truculence et du romantisme.
2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40
English :
A magnificent, colorful fresco set in the arid Provence of the 30s, performed by authentic actors from the South of France, with drama, truculence and romanticism.
