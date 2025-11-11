Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École Maison des Arts et de la Danse Limoges
Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École Maison des Arts et de la Danse Limoges dimanche 14 décembre 2025.
Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Nous avons le plaisir de vous présenter Il était une fois… les Gueules Sèches et leur école .
Pour cette édition, c’est l’univers magique de Disney qui sera à l’honneur. Petits et grands pourront fredonner les airs qui ont bercés leur enfance. Au programme Des arrangements originaux sur les plus grands classiques Disney. Une rencontre intergénérationnelle entre musiciens confirmés et jeunes talents de l’école. Un spectacle familial, festif et accessible à tous. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 31 87
English : Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École
German : Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École
Italiano :
Espanol : Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École
L’événement Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École Limoges a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Limoges Métropole