Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École Maison des Arts et de la Danse Limoges

Il était une fois… Les Gueules Sèches et leurs École

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Nous avons le plaisir de vous présenter Il était une fois… les Gueules Sèches et leur école .

Pour cette édition, c’est l’univers magique de Disney qui sera à l’honneur. Petits et grands pourront fredonner les airs qui ont bercés leur enfance. Au programme Des arrangements originaux sur les plus grands classiques Disney. Une rencontre intergénérationnelle entre musiciens confirmés et jeunes talents de l’école. Un spectacle familial, festif et accessible à tous. .

