Il était une fois l’operette cinéma théâtre Rex Valréas

Il était une fois l’operette

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Laurence Janot soprano, Emilien Marion Ténor, Julie Morgane fantaisiste, Michaël Guedje Baryton, Jérémy Duffau Ténor, Claude Deschamps fantaisiste. Costumes somptueux, un spectacle à ne pas manquer.

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 cinemarexvalreas@gmail.com

English :

Laurence Janot soprano, Emilien Marion Ténor, Julie Morgane fantaisiste, Michaël Guedje Baryton, Jérémy Duffau Ténor, Claude Deschamps fantaisiste. Sumptuous costumes, a show not to be missed.

