Il était une fois… Lougres Mairie de Lougre Lougres

Informations pratiques

Lougres

Il était une fois… Lougres

Mairie de Lougre 9 Rue de Montbéliard Lougres Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Accompagné d’un guide-conférencier, cette balade à pied à travers Lougres vous invite à découvrir le patrimoine et l’histoire de cette commune pittoresque, en suivant le fil conducteur de l’eau.

Fontaines, lavoirs, captages et ruisseaux racontent l’ingéniosité des habitants à travers les siècles pour canaliser, utiliser et protéger cette ressource essentielle.

Événement gratuit, mais les places sont limitées : inscription obligatoire via la billetterie. .

Mairie de Lougre 9 Rue de Montbéliard Lougres 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Il était une fois… Lougres

L’événement Il était une fois… Lougres Lougres a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD