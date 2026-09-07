Il était une fois… Lougres Mairie de Lougre Lougres
dimanche 25 octobre 2026 · Mairie de Lougre · Lougres
Informations pratiques
Lougres
Il était une fois… Lougres
Mairie de Lougre 9 Rue de Montbéliard Lougres Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Accompagné d’un guide-conférencier, cette balade à pied à travers Lougres vous invite à découvrir le patrimoine et l’histoire de cette commune pittoresque, en suivant le fil conducteur de l’eau.
Fontaines, lavoirs, captages et ruisseaux racontent l’ingéniosité des habitants à travers les siècles pour canaliser, utiliser et protéger cette ressource essentielle.
Événement gratuit, mais les places sont limitées : inscription obligatoire via la billetterie. .
Mairie de Lougre 9 Rue de Montbéliard Lougres 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Il était une fois… Lougres
L’événement Il était une fois… Lougres Lougres a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD