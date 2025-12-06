Il était une fois Mairie du 18e arrondissement PARIS
Il était une fois Mairie du 18e arrondissement PARIS samedi 6 décembre 2025.
Une matinée sous le signe de conte et voyage.
Preparez-vous pour décoller au pays de rêves avec Schumann, Mahler, Strohl, Poulenc, Weill…
Durée : 1h
Classe de piano et musique de chambre vocale de Emre Can Karayel
Le samedi 06 décembre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T12:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T13:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T12:00:00+02:00
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504