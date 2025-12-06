Il était une fois Mairie du 18e arrondissement PARIS

Une matinée sous le signe de conte et voyage.

Preparez-vous pour décoller au pays de rêves avec Schumann, Mahler, Strohl, Poulenc, Weill…

Durée : 1h

Classe de piano et musique de chambre vocale de Emre Can Karayel

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS

marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504