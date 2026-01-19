IL ÉTAIT UNE FOIS… MAIS PAS DEUX ! THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

IL ÉTAIT UNE FOIS… MAIS PAS DEUX !

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-01 16:30:00

fin : 2026-03-04 17:10:00

2026-03-01

Il était une fois une graine… Emportée dans un tourbillon, elle a traversé le temps et les saisons. Au bout de son voyage, elle a rencontré un jardinier. Il l’a semée, arrosée, choyée et la terre est devenue son logis.

De 3 à 10 ans durée 40 minutes

Passent les jours, passent les nuits,

Brille le soleil et ruisselle la pluie.

Passent les jours, passent les nuits,

Chantent les oiseaux qui font leur nid.

Au fil des semaines dans ce potager tout se transforme, les pommes dégringolent, les insectes grouillent et volent… Et cette graine, qu’est-elle devenue ? 6 .

English :

Once upon a time, there was a seed? Carried away in a whirlwind, it crossed time and the seasons. At the end of its journey, it met a gardener. He sowed it, watered it, pampered it, and the earth became its home.

Ages 3 to 10 duration: 40 minutes

