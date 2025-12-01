Il était une fois… Noël Centre socioculturel Plounévez-Lochrist

Il était une fois… Noël

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2025-12-23 10:15:00

fin : 2025-12-23 11:00:00

2025-12-23

Des histoires à écouter pour les enfants à partir de 3 ans.

Sur inscription. .

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

