Il était une fois Centre socioculturel Plounévez-Lochrist
Il était une fois Centre socioculturel Plounévez-Lochrist mercredi 14 janvier 2026.
Il était une fois
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 17:15:00
fin : 2026-01-14 18:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Des histoires à écouter pour les enfants à partir de 3 ans.
Sur inscription. .
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
