Il était une fois, Pont-Sainte-Marie JEP 2025 Pont-Sainte-Marie

Église Notre-Dame de l'Assomption Pont-Sainte-Marie

Début : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

Sous le thème national patrimoine architectural , la commune vous invite à (re)découvrir l’église Notre-Dame de l’Assomption, joyau du XVIème siècle, classé monument historique, le dimanche 21 septembre, à partir de 14h00.



Vitraux anciens et récents, portails sculptés, statues, orgue… chaque détail raconte une part de notre histoire.



À ne pas manquer

> La découverte en vidéo de la restauration de la Baie 20, véritable trésor maripontain, exposée depuis mars 2025 à la Cité du Vitrail.

> La présentation du livre Si Pont-Sainte-Marie m’était contée… retraçant l’histoire de la commune, disponible à la vente.



L’occasion de découvrir le patrimoine maripontain et de partager un moment culturel et convivial en famille ou entre amis !



Entrée libre et ouverte gratuitement à tous les curieux et passionnés du patrimoine. .

Église Notre-Dame de l'Assomption Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

