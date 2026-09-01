Il était une fois, Pont-Sainte-Marie JEP 2026 Pont-Sainte-Marie
dimanche 20 septembre 2026 · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
Pont-Sainte-Marie
Il était une fois, Pont-Sainte-Marie JEP 2026
Église Notre-Dame de l’Assomption Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Sur les thématiques nationales Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , nous vous invitons à découvrir la richesse de notre patrimoine local.
Au programme une découverte des Bords de Seine avec une exposition à la Salle Pont Hubert qui retracera l’histoire de la Seine native.
Ce sera également l’occasion de redécouvrir l’Église Notre-Dame de l’Assomption avec des visites guidées animées par Christian Coste, conseiller municipal délégué au patrimoine.
Entrée libre et gratuite. .
Église Notre-Dame de l’Assomption Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
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English :
L’événement Il était une fois, Pont-Sainte-Marie JEP 2026 Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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