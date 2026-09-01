Informations pratiques

Pont-Sainte-Marie

Il était une fois, Pont-Sainte-Marie JEP 2026

Église Notre-Dame de l’Assomption Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Sur les thématiques nationales Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , nous vous invitons à découvrir la richesse de notre patrimoine local.



Au programme une découverte des Bords de Seine avec une exposition à la Salle Pont Hubert qui retracera l’histoire de la Seine native.

Ce sera également l’occasion de redécouvrir l’Église Notre-Dame de l’Assomption avec des visites guidées animées par Christian Coste, conseiller municipal délégué au patrimoine.



Entrée libre et gratuite. .

Église Notre-Dame de l’Assomption Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Il était une fois, Pont-Sainte-Marie JEP 2026 Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne