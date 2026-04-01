Il était une fois… Spécial récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist
Il était une fois… Spécial récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist mardi 14 avril 2026.
Il était une fois… Spécial récup’
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:15:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Des histoires et des comptines sur le thème de la récup’ à écouter pour les enfants à partir de 4 ans.
Sur inscription.
La bibliothèque reste ouverte pendant l’animation. .
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English : Il était une fois… Spécial récup’
L’événement Il était une fois… Spécial récup’ Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX