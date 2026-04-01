Il était une fois… Spécial récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist

Il était une fois… Spécial récup’

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:15:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Des histoires et des comptines sur le thème de la récup’ à écouter pour les enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription.

La bibliothèque reste ouverte pendant l’animation. .

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

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English : Il était une fois… Spécial récup’

L’événement Il était une fois… Spécial récup’ Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX