Il était une fois, un artiste dans un château Musée Picasso Antibes

Il était une fois, un artiste dans un château Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Les tout-petits découvriront, à l’aide d’une boîte aux trésors, certaines œuvres de Pablo Picasso réalisées dans son atelier du château Grimaldi.

Atelier des tout-petits (3 ans ½ – 5 ans)

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

