Il était une fois Un cimetière et ses Illustres Le cimetière de l’est en nocturne Rue Pierre Troubat Montluçon

Il était une fois Un cimetière et ses Illustres Le cimetière de l'est en nocturne

Rue Pierre Troubat Cimetière de l'est Montluçon

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-11-06 17:30:00

fin : 2025-11-06 18:30:00

2025-11-06

Vous souhaitez en savoir davantage sur les illustres qui reposent au cimetière de l’est de Montluçon grâce à plusieurs anecdotes ?

Suivez-notre guide pour une toute nouvelle visite dans une ambiance nocturne.

Rue Pierre Troubat Cimetière de l’est Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Would you like to find out more about the illustrious people who lie in Montluçon’s eastern cemetery?

Follow our guide for a brand new nocturnal tour.

German :

Möchten Sie anhand mehrerer Anekdoten mehr über die Berühmtheiten erfahren, die auf dem Ostfriedhof von Montluçon begraben liegen?

Folgen Sie unserem Führer auf einem ganz neuen Rundgang in nächtlicher Atmosphäre.

Italiano :

Volete saperne di più sui personaggi illustri sepolti nel cimitero orientale di Montluçon?

Seguite la nostra guida per una visita inedita in un’atmosfera notturna.

Espanol :

¿Quiere saber más sobre los personajes ilustres enterrados en el cementerio oriental de Montluçon?

Siga nuestra guía para una visita inédita en un ambiente nocturno.

