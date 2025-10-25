Il était une fois Un cimetière et ses illustres Le cimetière de l’ouest Cimetière de l’ouest Montluçon

Il était une fois Un cimetière et ses illustres Le cimetière de l’ouest Cimetière de l’ouest Montluçon samedi 25 octobre 2025.

Cimetière de l’ouest 15, avenue du cimetière Saint-Paul Montluçon Allier

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Vous souhaitez en savoir davantage sur les illustres qui reposent au cimetière de l’ouest de Montluçon grâce à plusieurs anecdotes ?

Suivez-notre guide pour une toute nouvelle visite vous permettant de découvrir Montluçon autrement.

Cimetière de l’ouest 15, avenue du cimetière Saint-Paul Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Would you like to find out more about the illustrious people buried in Montluçon’s western cemetery, thanks to a number of anecdotes?

Follow our guide for a brand-new tour of Montluçon.

German :

Möchten Sie anhand verschiedener Anekdoten mehr über die berühmten Menschen erfahren, die auf dem Westfriedhof von Montluçon begraben liegen?

Folgen Sie unserem Führer auf eine ganz neue Tour, bei der Sie Montluçon auf andere Weise entdecken können.

Italiano :

Volete saperne di più sui personaggi illustri sepolti nel cimitero ovest di Montluçon?

Seguite la nostra guida per un tour inedito che vi farà scoprire Montluçon in modo del tutto nuovo.

Espanol :

¿Le gustaría saber más sobre los personajes ilustres enterrados en el cementerio oeste de Montluçon a través de una serie de anécdotas?

Siga a nuestro guía en un recorrido inédito que le hará descubrir Montluçon de una forma totalmente nueva.

