Il était une fois un voyage sonore Le moulin des rivières Athis-Val de Rouvre

Le moulin des rivières Bréel Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 22:00:00

2025-09-28

Au programme

– 15h accueil

– 15h30-17h atelier d’écriture poétique autour des sons le vent, le souffle, la rivière, les oiseaux… au travers d’exercices d’écriture, guidés par Servane, venez exprimer vos ressentis dans cet endroit de pleine nature qu’est la yourte du moulin des rivières

– 17h30-19h quittez votre chaise et venez mettre en voix et en corps les mots écrits précédemment, guidés par Ségolène

– 19h repas partagé, apportez de quoi vous restaurez

– 20h -21h30 à partir des productions des deux précédents ateliers, Ségolène et Servane improviseront un voyage sonore, mêlant mots et sons. Laissez-vous bercer. Apportez tapis et plaids pour votre confort.

Aucun pré-requis, venez avec votre envie de créer, de vous amuser, de vous évader ! .

Le moulin des rivières Bréel Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie segolene@comlow.fr

