« Il était une forme » par la Cie Thearto Samedi 15 novembre, 18h00 Ecole Elémentaire, Arc-en-Barrois Haute-Marne

Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale, service du département de la Haute-Marne, la médiathèque d’Arc-en-Barrois présente cette adaptation théâtralisée d’album pour enfants.

Il était une forme… Pardon… Il était une fois un Roi et une Reine aux principes géométriques très stricts. Leurs sujets doivent être faits de lignes droites et d’angles saillants. Hélas, leurs propres enfants ne suivent pas la morphologie officielle… Le premier est flasque, le deuxième très ondulé, le troisième complètement ramollo et ainsi de suite avec un caractère bien identifiable à leur forme. Mais le miracle attendu finit par arriver. Leur dernier enfant est une merveille : une fille triangle isocèle, parfaite en tous points. La succession est assurée ! Mais patatras, c’est une rebelle, voilà qu’elle s’éprend d’un prétendant aux formes incongrues…

Les comédiens vous guideront dans ce château et vous feront voyager dans ce pays mêlant l’universalité des contes et l’écho des formes géométriques et des mots.

Adaptation du livre « Il était une forme / Gazhole » – Prix Chrétien de Troyes 2022 – Editions Maison Georges

Renseignements et inscriptions au 03 25 01 19 61

mediatheque@arc-en-barrois.com

