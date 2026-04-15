Il était une fouille… Itinéraires de l’archéologie préventive, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon

Il était une fouille… Itinéraires de l’archéologie préventive 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot Métropole de Lyon

Animation libre et gratuite, conseillée à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Il était une fouille… Itinéraires de l’archéologie préventive

Atelier proposé par le Service régional de l’archéologie, DRAC

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? Comment décide-t-on de prescrire une fouille archéologique en amont d’un projet d’aménagement ? Qu’est-ce qu’un diagnostic archéologique et combien de temps dure-t-il ? / Le Service régional de l’archéologie se propose de répondre à ces questions (et bien d’autres encore!) autour d’un plateau de jeu afin de vous présenter le circuit et les enjeux de l’archéologie préventive et de suivre les étapes du récit croisé entre l’archéologie et l’aménagement du territoire. / Bonus : vous pourrez découvrir les différents métiers et missions du Service régional de l’archéologie, ainsi que les formations qui y mènent.

Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe au cœur de Lyon. Le Centre Berthelot, Le Centre Berthelot est un ensemble de bâtiments construit dans les années 1880-1890 pour abriter l’École du service de santé des armées de Lyon-Bron. Désaffecté dans les années 1980, il prend le nom de l’homme politique et scientifique Marcellin Berthelot. Il regroupe plusieurs établissements à vocation pédagogique : le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’Institut d’études politiques (« Sciences Po Lyon »), l’Institut d’Urbanisme et la Maison des Sciences de l’Homme Lyon – St Etienne. Métro B, arrêt Jean Macé

Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard

Tram T2, arrêt Centre Berthelot

Il était une fouille… Itinéraires de l’archéologie préventive

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