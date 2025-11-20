Il fallait bien les aider : quand les Justes français sauvaient des Juifs en France. Rencontre avec François-Guillaume Lorrain Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Il fallait bien les aider : quand les Justes français sauvaient des Juifs en France. Rencontre avec François-Guillaume Lorrain Bibliothèque Germaine Tillion Paris jeudi 20 novembre 2025.

Dans ce titre, François-Guillaume Lorrain est allé à la rencontre des derniers Justes vivants, des familles de sauveurs et de sauvés, afin de reconstituer, dans quinze cas précis, les circonstances et la mémoire intime ou nationale de ces gestes.

Le livre a été finaliste en 2024 du Prix Renaudot essais et lauréat du Prix Guizot décerné en 2025 par l’Académie française.

François-Guillaume Lorrain est essayiste, romancier et traducteur.

Rédacteur en chef des pages Histoire de l’hebdomadaire Le Point, il est ancien élève de l’École normale supérieure (1989) et agrégé de lettres modernes, auteur d’une dizaine de romans et d’enquêtes et traducteur d’œuvres italiennes et allemandes.

Jeudi 27 novembre la bibliothèque accueillera deux des auteurs de Appartements témoins. La spoliation des locataires juifs à Paris. 1940-1946 dans le cadre des Conférences du Comité d’histoire de la Ville de Paris.

La bibliothèque Germaine Tillion vous invite à rencontrer François-Guillaume Lorrain à propos de son livre « Il fallait bien les aider : quand les Justes français sauvaient des Juifs en France » paru en 2024 chez Flammarion.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-20T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T19:00:00+02:00_2025-11-20T20:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris