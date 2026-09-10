Il fallait que ce soit beau: produire et travailler aux Grands Moulins de Corbeil, Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Arcel · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Il fallait que ce soit beau: produire et travailler aux Grands Moulins de Corbeil Dimanche 20 septembre, 18h30 Cinéma Arcel Essonne
Tarif unique de 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
En 2018, les Grands Moulins de Corbeil, l’une des plus importantes minoteries de France dont l’histoire plonge ses racines dans le Moyen-Age, ont amorcé une mutation radicale. A l’Ouest, à l’ombre de la tour élévatrice des blés devenue le symbole de la ville, s’élève désormais un moulin moderne de génération 4.0. A l’Est, le site le plus ancien au patrimoine exceptionnel cesse son activité. Pendant 6 mois, de précieux témoignages sont collectés et permettent de découvrir les métiers et techniques de la meunerie, les principales restructurations du moulin, l’évolution du secteur et la relation de chacun à son outil de travail.
Suivi d’un échange avec Frédéric Violeau, coordinateur de Cinéam.
Film produit par la Région Ile-de-France et Grand Paris Sud, réalisé par Cinéam.
Cinéma Arcel 12 Pl. Léon Casse, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France
Projection suivi d’un échange avec Frédéric Violeau, coordinateur de Cinéam
©philippeayrault
À voir aussi à Corbeil-Essonnes (Essonne)
- Visite guidée autour des Grands Moulins de Corbeil, Grands moulins de Corbeil, Corbeil-Essonnes 18 septembre 2026
- « Grands Moulins Evolution », application de visite libre autour des Grands Moulins Evolution, Place de l’hôtel de Ville, Corbeil-Essonnes 19 septembre 2026
- Au cœur du quartier des Tarterêts, La Chaufferie des Tarterêts, Corbeil-Essonnes 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de la Clergerie, Usine de la Clergerie – Régie Eau Grand Paris Sud, Corbeil-Essonnes 19 septembre 2026
- Balade patrimoniale sur les traces de la mémoire ouvrière, MJC Fernand Léger, Corbeil-Essonnes 19 septembre 2026