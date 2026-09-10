Il fallait que ce soit beau: produire et travailler aux Grands Moulins de Corbeil, Cinéma Arcel, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Il fallait que ce soit beau: produire et travailler aux Grands Moulins de Corbeil Dimanche 20 septembre, 18h30 Cinéma Arcel Essonne

Tarif unique de 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

En 2018, les Grands Moulins de Corbeil, l’une des plus importantes minoteries de France dont l’histoire plonge ses racines dans le Moyen-Age, ont amorcé une mutation radicale. A l’Ouest, à l’ombre de la tour élévatrice des blés devenue le symbole de la ville, s’élève désormais un moulin moderne de génération 4.0. A l’Est, le site le plus ancien au patrimoine exceptionnel cesse son activité. Pendant 6 mois, de précieux témoignages sont collectés et permettent de découvrir les métiers et techniques de la meunerie, les principales restructurations du moulin, l’évolution du secteur et la relation de chacun à son outil de travail.

Suivi d’un échange avec Frédéric Violeau, coordinateur de Cinéam.

Film produit par la Région Ile-de-France et Grand Paris Sud, réalisé par Cinéam.

Cinéma Arcel 12 Pl. Léon Casse, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Projection suivi d’un échange avec Frédéric Violeau, coordinateur de Cinéam

©philippeayrault