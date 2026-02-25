Il faut bien que jeunesse se fâche Vie du citoyen Rennes Samedi 28 mars, 14h15 Ille-et-Vilaine

Le collectif « Il faut bien que jeunesse se fâche » porté par l’association Aequitaz existe depuis quelques années pour faire entendre la voix d’une jeunesse qu’on ne voit pas.

_“On vient de toute la France, et, en partant de nos expériences et de nos vécus, en nous formant pour renforcer notre compréhension collective des sujets que nous voulons visibiliser comme les discriminations racistes et la précarité des jeunes, on veut faire reculer les injustices que nous vivons et/ou qui nous indignent. Sous forme de témoignages à plusieurs voix, on voudrait vous raconter notre histoire, nos histoires, nos rêves et nos colères, les injustices que nous subissons au quotidien. On voudrait partager les actions du collectif, nos modes d’interpellation et ce qu’on crée pour dénoncer et combattre le racisme. Pour que les politiques publiques qui nous concernent soient pensées avec nous.”_

[https://www.instagram.com/jeunesse_se_fache/](https://www.instagram.com/jeunesse_se_fache/)

