Il faut sauver le père noël L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Il faut sauver le père noël

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 15h.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 15h.

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 15h.

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre 2025 à partir de 15h.

Du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 à partir de 15h. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-26

Dans le paisible village du Pôle Nord, l’agitation de Noël est à son comble. Une catastrophe se profile le Père Noël est en grève !Enfants

Dans le paisible village du Pôle Nord, l’agitation de Noël est à son comble. Une catastrophe se profile le Père Noël est en grève !



Les lutins travaillent sans relâche pour préparer les cadeaux des enfants du monde entier. Mais cette année, une catastrophe se profile le Père Noël est en grève !



Épuisé par le travail incessant et convaincu que personne ne croit plus vraiment en lui, le Père Noël a perdu sa joie de vivre. Il a rangé son costume rouge et s’est enfermé dans sa chambre, refusant de sortir et de préparer sa tournée. Il veut changer de vie, de pays, de métier, et même se débarrasser de la Mère Noël !



Il faut sauver le Père Noël est une pièce interactive et participative, pleine d’humour, de tendresse et d’émotions.



COMÉDIE JEUNE PUBLIC THÉÂTRE HUMOUR

Un spectacle de et par EMMANUEL OBRÉ .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In the peaceful village of the North Pole, Christmas excitement is at its peak. A catastrophe is looming: Santa Claus is on strike!

German :

In dem friedlichen Dorf am Nordpol ist die Weihnachtshektik auf dem Höhepunkt. Eine Katastrophe bahnt sich an: Der Weihnachtsmann streikt!

Italiano :

Nel tranquillo villaggio del Polo Nord, il trambusto natalizio è al culmine. Poi arriva il disastro: Babbo Natale è in sciopero!

Espanol :

En el apacible pueblo del Polo Norte, el ajetreo navideño está en su apogeo. Entonces ocurre el desastre: ¡Papá Noel está en huelga!

L’événement Il faut sauver le père noël Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille