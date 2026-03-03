Il faut sauver le roi dragon ! – Conte coréen Théâtre Mandapa Paris Dimanche 15 mars, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Le Roi Dragon du fond des mers est très malade, seul un foie de lapin peut le sauver, mais encore faut-il aller le chercher sur terre ! En attendant le remède, un comédien conteur va jouer pour lui trois fameuses histoires extraites des « pansoris » classiques, ce vieux genre coréen populaire, patrimoine universel !

En 50 minutes et trois grandes histoires alliant drôlerie et émotion, sagesse et satire, virtuosité et plaisanteries, le roi irascible retrouvera-t-il le goût du bonheur, et le public avec lui ?

Conte pour adultes et grands enfants (dès 7 ans)

Connaissez-vous le pansori ? Le pansori est un art coréen du « chant épique à une voix », patrimoine universel Unesco, longs récits chantés transmis oralement depuis des siècles, genre toujours très vivant aujourd’hui. Avec Han Yumi, spécialiste du genre, Hervé Péjaudier, inventeur du pansori joué en français, travaille depuis 20 ans sur ces œuvres, pour ajuster une « traduction rythmée » qui respecte au plus près l’alternance récitatif / airs, et les différents rythmes des airs, du (très) lent au (très très) rapide, avec pour seul accessoire un éventail. Ce spectacle permettra à tout public de découvrir l’extraordinaire variété de ces textes entremêlant savamment sources populaires et poésie savante.

Hervé Péjaudier. Écrivain et co-traducteur, a toujours associé son travail de traduction à celui de diseur, conteur, proférateur de ces récits anciens à l’invention verbale étourdissante, si vivants toujours aujourd’hui. Il a très souvent joué des extraits de ces traductions, accompagné ou non d’un joueur de tambour, souvent avec des chanteuses de pansori ; il a créé deux versions françaises intégrales de pansoris classiques, Le dit de Heungbo (2010), Le dit de Sukhyang (2017) ; pour fêter l’année du Dragon, il a composé spécialement ce spectacle de Nundaemok, « prunelle des yeux », qui a été créé le 10 février 2024 au Théâtre Mandapa à Paris dans le cadre de la Nuit du Dragon célébrant le Nouvel-An Lunaire, et repris le 17 février à l’université Bordeaux-Montaigne, à l’invitation de l’association de culture et langue coréenne Hanguk. Quelques représentations « privées » complémentaires ont confirmé que ce spectacle tient en haleine n’importe quel public curieux, et l’entraîne jusqu’au bout du voyage en compagnie du roi-dragon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T19:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



