Il faut sauver Noël au Château de Terre-Neuve

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-27

Cette année, un incroyable incident secoue le Château de Terre-Neuve le Père Noël lui-même s’est retrouvé coincé dans la mystérieuse cheminée alchimique du domaine !

Selon une ancienne légende transmise par les maîtres alchimistes du château, seul un enfant au cœur pur serait capable de briser le sortilège qui retient le Père Noël prisonnier.

Les jeunes visiteurs sont ainsi invités à participer à une aventure ludique et enchantée.

Une animation joyeuse, immersive et pleine de magie, où Noël prend vie au cœur du château.

Les 23 et 27 décembre de 10h30 à 12h00

sur réservation uniquement

6,50€ enfant (5-10 ans)

8,50€ accompagnateur .

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

English :

This year, an incredible incident has shaken Château de Terre-Neuve: Santa Claus himself has found himself trapped in the estate?s mysterious alchemical chimney!

