Il faut sauver papy 8ème édition du festival Histoires d’en rire Bulgnéville

Rue du févry Bulgnéville Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

2025-11-07 2025-11-08

Raymond, veuf, a quitté son village du Poitou pour démarrer une nouvelle vie à la maison de retraite Les Tournesols. C’était sans compter sur l’obstination de sa petite-fille qui refuse de voir son grand-père, en bonne santé et avec toute sa tête, aller vivre dans ce mouroir à vieux ! Obstinée, elle décide donc de le sortir de là, contre son gré pour le faire changer d’avis. Mais ce ne sera pas une mince affaire Papy Raymond va lui en faire voir de toutes les couleurs !

A partir de 10 ans.

Réservation par SMS au 06 83 85 85 35Adultes

Rue du févry Bulgnéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 83 85 85 35

English :

Raymond, a widower, has left his village in the Poitou region to start a « new life » at the Les Tournesols retirement home. But his granddaughter was stubborn enough to refuse to see her grandfather, in good health and with all his wits about him, go and live in « this old people’s home »! Stubbornly, she decided to get him out of there, against his will, to change his mind. But it’s not going to be easy: Grandpa Raymond is going to give her a run for her money!

Ages 10 and up.

Reservations by SMS to 06 83 85 85 35

German :

Der Witwer Raymond hat sein Dorf in Poitou verlassen, um im Altenheim « Les Tournesols » ein « neues Leben » zu beginnen. Seine Enkelin weigert sich jedoch, ihren Großvater, der gesund und munter ist, in diesem « Sterbehaus für alte Menschen » leben zu lassen Sie beschließt, ihn gegen seinen Willen dort herauszuholen, um seine Meinung zu ändern. Aber das ist keine leichte Aufgabe, denn Opa Raymond wird ihr das Leben schwer machen!

Ab 10 Jahren.

Reservierung per SMS unter 06 83 85 85 35

Italiano :

Raymond, vedovo, ha lasciato il suo villaggio nel Poitou per iniziare una « nuova vita » nella casa di riposo Les Tournesols. Ma sua nipote, che gode di buona salute ed è sana di mente, si rifiuta di vedere il nonno andare a vivere in « questa casa di riposo »! È determinata a portarlo via da lì, contro la sua volontà, e a fargli cambiare idea. Ma non sarà facile: nonno Raymond le darà filo da torcere!

Adatto a partire dai 10 anni.

Prenota con un messaggio di testo al numero 06 83 85 85 35

Espanol :

Raymond, viudo, ha dejado su pueblo de Poitou para empezar una « nueva vida » en la residencia de ancianos Les Tournesols. Pero su nieta, que goza de buena salud y está en su sano juicio, se niega a que su abuelo se vaya a vivir a « esa residencia de ancianos » Está decidida a sacarle de allí, contra su voluntad, y hacerle cambiar de opinión. Pero no va a ser fácil: ¡el abuelo Raymond le va a poner las cosas difíciles!

Apto para mayores de 10 años.

Reserva por SMS al 06 83 85 85 35

