IL FAUT SAUVER PAPY – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban vendredi 17 octobre 2025.

IL FAUT SAUVER PAPY Début : 2025-10-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Il veut aller en maison de retraite, sa petite-fille fait tout pour l’en empêcher !Raymond, veuf, a quitté son village du Poitou pour démarrer une nouvelle vie à la maison de retraite Les Tournesols. C’était sans compter sur l’obstination de sa petite-fille qui refuse de voir son grand-père, en bonne santé et avec toute sa tête, aller vivre dans ce mouroir à vieux ! Obstinée, elle décide donc de le sortir de là, contre son gré, pour le faire changer d’avis. Mais ce ne sera pas une mince affaire : Papy Raymond va lui en faire voir de toutes les couleurs !Une comédie originale où l’on découvre qu’il y a une seconde vie au troisième âge !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82