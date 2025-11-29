Il faut sauver Rudy Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Il faut sauver Rudy

Samedi 29 novembre 2025 de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comédie pour enfants de 3 à 8 ans

A l’approche de Noël, Cathy et Nina sont débordées !



Leur travail ? Réparer les contes de fée qui rencontrent un problème dans leur déroulement.



Mais voilà que l’Inspecteur en charge des histoires pour enfants, le sévère Monsieur Oharo, prend en grippe le pauvre Rudolf, renne en chef du Père-Noël, et exige que les filles le suppriment de tous les contes de Noël…



Comment Cathy et Nina pourront-elles se tirer de ce mauvais pas ?



Et surtout, vont-elles réussir à sauver Rudy ? .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Comedy for children aged 3 to 8

German :

Komödie für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Italiano :

Commedia per bambini da 3 a 8 anni

Espanol :

Comedia para niños de 3 a 8 años

