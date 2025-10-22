Il fera peut être beau demain ? Métropole de Dijon Dijon

Il fera peut être beau demain ? Métropole de Dijon Dijon mercredi 22 octobre 2025.

Il fera peut être beau demain ? Mercredi 22 octobre, 19h00 Métropole de Dijon Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T19:00 – 2025-10-22T20:30

Fin : 2025-10-22T19:00 – 2025-10-22T20:30

L’ARCHITECTURE, FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les transformations actuelles de nos sociétés, les enjeux économiques, politiques et sociaux, la pression environnementale ou encore la mondialisation modifient profondément nos manières de comprendre, de représenter et de concevoir l’architecture aujourd’hui. Dans ce contexte d’incertitude, l’exercice du projet architectural nécessite de réinterroger nos outils, nos méthodes et nos rôles.

En tant que praticien mais aussi enseignant, Mathieu Berteloot considère l’ère de la transition comme point de départ d’une juste réflexion architecturale. Celle-ci, intègre la question de la transition écologique dans un cadre plus large, en abordant aussi bien la notion de tiers paysage que celle de tiers lieux, en explorant la question de l’hybridation programmatique ainsi que celle du commun. Et tout cela doit être mené en parallèle des transitions politiques, économiques et sociétales contemporaines.

Face au changement climatique, le projet d’architecture exige désormais une prise de position claire vis-à-vis de l’espace afin de préserver les ressources naturelles.

LES OUTILS DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Selon Mathieu Berteloot, l’enseignement de l’architecture ne vise ni le consensus ni un consentement contraint. Les projets développés par les étudiants lors de la semaine Architecture et Patrimoine à Dijon, cette année, ne chercheront pas à répondre à des attentes figées ou à des scénarios préconçus. Ils seront avant tout proactifs : des projections réfléchies d’une réalité urbaine et paysagère, servant de support à la discussion à travers une expression architecturale précise.

« Penser » le projet, c’est d’abord apprendre à maîtriser les outils de la conception. Cela passe par les moyens de représentation — le dessin à la main, le collage, la maquette — mais aussi par une compréhension fine des ressources, et de la matière.

Tout au long de cet exercice intensif, l’apprentissage de ces outils dès les premières visites de site viendra nourrir une réflexion collective. La maquette, le collage ou le croquis ne seront pas uniquement des moyens d’analyse ou d’observation ; ils sont aussi les instruments de conception.

Mathieu Berteloot est architecte DPLG, diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille. Après différentes expériences à Paris et en région, il co-fonde en 2010 l’atelier Hart Berteloot avec Heleen Hart. Cette collaboration fructueuse est marquée par une reconnaissance régulière, notamment en 2024 avec le prix AMO et le Prix D’Architectures 10+1 pour un petit troquet à Quesnoy-sur-Deûle, ainsi qu’en 2021 avec le Grand Prix D’Architectures 10+1 pour le pôle culturel et cinématographique de Marcq-en-Baroeul. Leur projet du conservatoire de musique et pôle culturel de Montataire a aussi été finaliste du prestigieux prix Mies Van der Rohe en 2019.

Parallèlement à sa pratique professionnelle, Mathieu Berteloot s’implique dans des projets de recherche et d’exposition, collaborant avec des figures majeures telles que Rem Koolhaas lors de « Mutations » en 2000, ou encore avec Arc en Rêve pour l’exposition « Les usages du monde » en 2021. Ces expériences nourrissent une réflexion approfondie sur la transformation des territoires habités.

Métropole de Dijon 40 avenue du Drapeau CS 17510 – 21075 Dijon Cedex Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-mathieu-berteloot-sap-dijon_-e.html »}]

Conférence dans le cadre de la semaine architecture et patrimoine à Dijon, par Mathieu Berteloot, architecte et maître de conférences. architecture enseignement supérieur