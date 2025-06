Il flauto di Leonardo Guillaume Beaulieu et Thomas Soltani Église Saint-Martin de Taingy Les Hauts de Forterre 11 juillet 2025 19:00

Yonne

Il flauto di Leonardo Guillaume Beaulieu et Thomas Soltani Église Saint-Martin de Taingy Place de l’Église Les Hauts de Forterre Yonne

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 20:30:00

2025-07-11

Au cours d’une belle soirée d’été, plongez au cœur du baroque napolitain avec Guillaume Beaulieu à la flûte à bec et Thomas Soltani au clavecin, pour une soirée musicale exceptionnelle dans un cadre somptueux! Un concert qui vous invitera à explorer un répertoire rare et envoûtant, empreint de virtuosité et d’émotion.

Au programme :

Malgré sa courte vie (1690/96?–1730), Leonardo Vinci fut l’une des figures de l’école napolitaine, succédant au très célèbre Alessandro Scarlatti à la chapelle royale de Naples. Ayant composé essentiellement des œuvres vocales, Leonardo Vinci a néanmoins laissé des œuvres purement instrumentales.

Ainsi, ce programme s’articule autour de sonates pour flûte, extraites d’un recueil de 12 sonates (publié par Walsh en 1746) de la main de Vinci et d’autres compositeurs italiens. Très expressives, tantôt virtuoses et/ou démonstratives, parfois dramatiques, ces sonates illustrent parfaitement l’héritage de l’écriture vocale et soliste que l’on peut trouver dans les opéras de l’époque.

À cela s’ajoutent deux sonates, bien moins connues qui sont, elles, dédiées à la flûte à bec, mais tout aussi intéressantes et inédites. À travers ce programme, les musiciens tacheront d’illustrer la magnificence de cette période musicale, autour d’œuvres rarement jouées les Sonates n°1, n°4, n°5 et n°9, ainsi que les Sonates en La mineur et en Do mineur pour flûte à bec. .

Église Saint-Martin de Taingy Place de l’Église

Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté nicoleblum@free.fr

