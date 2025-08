Il Gardellino Orchestra Per la notte di natale Grand Théâtre Brest

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

2025-12-06

Fêter Noël avec l’ensemble belge, c’est se délecter de l’excellence de la musique baroque, au fil d’un programme envoûtant, tout consacré à la Nativité.

La Pastorale de l’Allemand Johann David Heinichen, un concerto pour flûte de Georg Friedrich Haendel, des cantates d’Alessandro Scarlatti ou de Johann Sebastian Bach, et bien d’autres surprises… c’est ce programme exceptionnel que nous propose le groupe à l’approche de Noël.

La sonorité claire et raffinée de ses productions, alliée à une exigence de qualité sans concession, font de cet ensemble l’un des plus reconnus sur la scène européenne. Ici, en compagnie de ses meilleurs solistes, il nous invite à parcourir des chefs-d’œuvre intemporels, autant que des œuvres plus rares. Divin !

Informations pratiques

Durée 2h (entracte compris).

Réservation conseillée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

