Il ne faut jurer de rien Théâtre Michel portal Bayonne

Il ne faut jurer de rien

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Depuis son laboratoire théâtral à Pau dédié au répertoire français du XVIIe au XIXe siècle, Éric Vigner a conçu un nouveau cycle autour de l’œuvre de Musset et met en scène, dans une version contemporaine des plus réjouissantes, la célèbre comédie proverbe Il ne faut jurer de rien avec des jeunes et brillants comédiens de la promotion 11 du TNB Théâtre National de Bretagne.

Valentin a 25 ans, il vit de la fortune de son oncle et ne veut pas se marier de peur d’être trompé. Mais son oncle veut qu’il épouse Cécile de Mantes, une riche aristocrate. Valentin propose le défi de la séduire incognito pour prouver qu’il ne devrait pas l’épouser. C’est sans compter sur les surprises de l’amour… .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

