IL NE FAUT PAS QUE NOS ENFANTS CONTINUENT CE TRUC LA ! Cinéma Le Vox Mayenne

IL NE FAUT PAS QUE NOS ENFANTS CONTINUENT CE TRUC LA !

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date :

2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Soirée ciné-débat Il ne faut pas que nos enfants continuent ce truc là! , de Jean-Claude Cogrel. Organisée par l’antenne mayennaise du Collectif de Soutien aux Victimes des Pesticides de l’Ouest.

Ce film de 54 minutes regroupe divers témoignages de victimes des pesticides et de leurs conjoints. La projection sera suivie d’un débat en présence de plusieurs intervenants et/ou d’un échange avec le public.

Les pesticides ont empoisonnés leur vie et continuent de les empoisonner et pour certains les conduisent à la mort.

Être malade à vie ou encore Mourir des pesticides, telles sont les réalités pour ces agriculteurs, ces paysagistes, ces salariés des espaces verts.

Pour lever l’omerta ceux qui ont encore la parole la prennent et leurs conjointes qui les accompagnent dans la maladie nous disent ici leur vraie vie, leur réalité.

Pour apprendre et lever l’omerta institutionnelle et politique, écoutons-les ! .

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne

English :

Film-debate Il ne faut pas que nos enfants continuent ce truc là! , by Jean-Claude Cogrel. Organized by the Mayenne branch of the Collectif de Soutien aux Victimes des Pesticides de l’Ouest.

