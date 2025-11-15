Il n’y a pas de Ajar Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Il n’y a pas de Ajar

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 20:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Delphine Horvilleur, rabbin et conteuse, ancienne journaliste, a fait naître un personnage hors normes qui questionne l’identité, magistralement interprété par Johanna Nizard.

Un spectacle marquant.

.

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

English :

Delphine Horvilleur, rabbi, storyteller and former journalist, has created an extraordinary character who questions identity, masterfully played by Johanna Nizard.

A striking show.

German :

Die Rabbinerin und Geschichtenerzählerin Delphine Horvilleur, eine ehemalige Journalistin, hat eine außergewöhnliche Figur entstehen lassen, die die Identität in Frage stellt und meisterhaft von Johanna Nizard dargestellt wird.

Ein markantes Schauspiel.

Italiano :

Delphine Horvilleur, rabbino, narratrice ed ex giornalista, ha creato un personaggio straordinario che si interroga sull’identità, magistralmente interpretato da Johanna Nizard.

Uno spettacolo di grande impatto.

Espanol :

Delphine Horvilleur, rabina, narradora y antigua periodista, ha creado un personaje extraordinario que cuestiona la identidad, interpretado magistralmente por Johanna Nizard.

Un espectáculo impactante.

L’événement Il n’y a pas de Ajar Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Coeur Essonne