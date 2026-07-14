IL N’Y A PAS QUE LES CHAT·TES QUI ONT 9 VIES · Cirque Queer Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 11 juin 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
IL N’Y A PAS QUE LES CHAT·TES QUI ONT 9 VIES · Cirque Queer Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 11 juin 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Une nuit où le Cirque Queer déborde des cadres et célèbre les identités en mouvement, une constellation vibrante entre acrobatie, musique et performance.
Et si une nuit de cabaret (ou de cirque) faisait valser tous les genres ?
Une nuit où le Cirque Queer déborde des cadres et célèbre les identités en mouvement. Ici, il n’y a pas que les chat·tes qui ont neuf vies : elles se vivent, se rêvent, se transforment. Andrea, Jenny Victoire, Thomas Botticelli, Mounir.a, Marthe Calvaire, Mona LaDoll, Sandra Calderan et Kitten Fight tissent une constellation vibrante entre acrobatie, musique et performance. Une expérience intime, politique et flamboyante, au plus près des corps.
_Le spectacle présente une scène de nu. Venir assister à la représentation sous-tend d’accepter de s’y confronter._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-11T20:30:00.000+02:00
Fin : 2027-06-11T22:00:00.000+02:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756263-il-ny-a-pas-que-les-chat-tes-qui-ont-9-vies-festival-ay-roop
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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