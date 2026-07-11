Informations pratiques

IL N’Y A PAS QUE LES CHAT·TES QUI ONT 9 VIES · Cirque Queer Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 11 juin 2027, 20h30

Une nuit où le Cirque Queer déborde des cadres et célèbre les identités en mouvement, une constellation vibrante entre acrobatie, musique et performance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-06-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2027-06-11T22:00:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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