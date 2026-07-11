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IL N’Y A PAS QUE LES CHAT·TES QUI ONT 9 VIES · Cirque Queer Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 11 juin 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
IL N’Y A PAS QUE LES CHAT·TES QUI ONT 9 VIES · Cirque Queer Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 11 juin 2027, 20h30
Une nuit où le Cirque Queer déborde des cadres et célèbre les identités en mouvement, une constellation vibrante entre acrobatie, musique et performance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-11T20:30:00.000+02:00
Fin : 2027-06-11T22:00:00.000+02:00
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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande
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