Il pleut des chats, des chiens et des fourches BAM projects Bordeaux

Il pleut des chats, des chiens et des fourches Jeudi 18 septembre, 18h00 BAM projects Gironde

Entrée libre et gratuite

Romane Taque vit et travaille à Bordeaux.

Diplômée en 2024 de l’ebabx (École Supérieure des Beaux-arts de Bordeaux), elle développe une pratique mêlant sculpture, céramique et peinture, portée par des récits fictionnels et symboliques. Ses œuvres, combinant figures animales, mythes contemporains et culture internet, interrogent avec ironie et sensibilité nos imaginaires de la fin du monde ou d’une apocalypse. À travers une esthétique entre fable politique et science-fiction, elle explore des enjeux liés au fascisme, à l’écologie et à notre rapport au vivant.

L’exposition Il pleut des chats, des chiens et des fourches déploie un univers où les animaux occupent le premier plan. Ils deviennent les protagonistes d’histoires qui explorent nos imaginaires et nos obsessions. Ces récits parlent moins de la vie animale que de la manière dont nous projetons sur elle nos peurs, nos désirs, nos visions d’apocalypse et nos tentatives de domestication.

Vernissage le jeudi 18 septembre de 18h à 21h

Jusqu’au samedi 8 novembre – du mercredi au samedi, de 11h à 18h

BAM projects, 47 rue Lombard, Bordeaux

+ d’infos : https://bam-projects.com ou contact@bam-projects.com

