Il Quinto PIC Télémaque Marseille 16e Arrondissement

Il Quinto

Dimanche 14 septembre 2025 à partir de 15h30. PIC Télémaque 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Début : Dimanche 2025-09-14 15:30:00

Avec Il Quinto, Laurent Mariusse s’inscrit dans le souhait de confronter musiques traditionnelles et contemporaines. Dans la suite des Lamenti Di Corsica, ce nouveau projet s’articule autour des tablas percussions emblématiques de l’Inde.

Souvent perçue comme exigeante, la musique indienne révèle pourtant une portée universelle. Fasciné depuis toujours par cet instrument méconnu, Laurent Mariusse l’intègre très tôt à son univers de percussionniste, tissant des passerelles entre univers musicaux pour en imaginer de nouveaux. Une démarche qui s’inscrit dans la lignée des grands compositeurs et artistes, comme Miles Davis.



Distribution :

Nabankur Bhattacharya Tablas

Thierry Seneau Bugle

Marc Vieillefon Violon

NN Contrebasse

Laurent Mariusse Composition, vibraphone et batterie .

PIC Télémaque 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

English :

With Il Quinto, Laurent Mariusse continues his quest to bring together traditional and contemporary music. Following on from Lamenti Di Corsica, this new project revolves around the tablas? emblematic Indian percussion instruments.

German :

Mit Il Quinto folgt Laurent Mariusse dem Wunsch, traditionelle und zeitgenössische Musik miteinander zu konfrontieren. In der Nachfolge von Lamenti Di Corsica dreht sich dieses neue Projekt um Tablas, die emblematische Perkussion Indiens.

Italiano :

Con Il Quinto, Laurent Mariusse persegue il suo desiderio di unire musica tradizionale e contemporanea. Dopo Lamenti Di Corsica, questo nuovo progetto ruota attorno alle tablas, gli emblematici strumenti a percussione dell’India.

Espanol :

Con Il Quinto, Laurent Mariusse persigue su deseo de aunar música tradicional y contemporánea. Tras Lamenti Di Corsica, este nuevo proyecto gira en torno a las tablas, los emblemáticos instrumentos de percusión de la India.

