Il reste des plumes sur le sol TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 – 15:40

Gratuit : non Tarif unique 10€ Réservations en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28Tarif unique 10€ – enfants comme adultes En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Il reste des plumes sur le sol est un spectacle poétique, musical et dansé sur les premiers pas, et le chemin à parcourir, pour se réaliser, grandir…Dépasser ses peurs, s’élancer dans l’inconnu, aller à la rencontre de l’autre et de la différence, avec pour moteur la curiosité et l’émerveillement. Une création à savourer en famille pour donner envie aux petits de parcourir le monde et la vie. Interprété par Marie Morisson et Olivier Lanot. Chorégraphie par Marie Morisson et création musicale par Olivier Lanot. Écrit par Marie Morisson A partir de 3 ans.Durée : 40 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/a-voir-en-famille/?re-product-id=324939



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