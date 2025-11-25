Il se trouve que j’ai des soeurs – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

A partir de 12 ans – Durée : 1h

****************

IL SE TROUVE QUE J’AI DES SOEURS

Duo lecture – Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Lecture théâtralisée de textes de Lydie Salvayre, Catherine Anne, Louise Chennevière, Eve Ensler, Maram al-Masri, Rupi Kaur.

Découvrez le travail de la compagnie Théâtre du Cyprès en cliquant ici.

Une urgence de santé publique : les violences faites aux femmes

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : il nous tient à coeur de soutenir cette journée symbolique même si la lutte doit être menée tous les jours.

En

accord avec les comédiennes, la compagnie Théâtre du Cyprès reversera

une partie de la recette du spectacle à la Maison des femmes de

Saint-Denis.

Catherine

Ghobert et Fabienne Retailleau feront entendre des voix d’autrices

contemporaines qui ont écrit sur les violences faites aux femmes (Anne mes soeurs Anne de Lydie Salvayre, Aséta de Catherine Anne, Comme la chienne de Louise Chennevière , Un corps parfait d’Eve Ensler, Les Âmes aux pieds nus de Maram al-Masri et le soleil et ses fleurs / the sun and her flowers de rupi kaur – traductrice Sabine Rolland).

Rosalie Casellas, chargée de développement de la Maison des femmes de St Denis sera présente pour échanger après le spectacle.

Duo lecture en lien avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le mardi 25 novembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

En

accord avec les comédiennes, la compagnie Théâtre du Cyprès reversera

une partie de la recette du spectacle à la Maison des femmes de

Saint-Denis.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-25T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T20:30:00+02:00_2025-11-25T21:30:00+02:00

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/IL-SE-TROUVE-QUE-J_AI-DES-SOEURS…_spect-328.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis