Il se trouve que j’ai des soeurs – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris mardi 25 novembre 2025.
A partir de 12 ans – Durée : 1h
****************
IL SE TROUVE QUE J’AI DES SOEURS
Duo lecture – Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Lecture théâtralisée de textes de Lydie Salvayre, Catherine Anne, Louise Chennevière, Eve Ensler, Maram al-Masri, Rupi Kaur.
Découvrez le travail de la compagnie Théâtre du Cyprès en cliquant ici.
Une urgence de santé publique : les violences faites aux femmes
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : il nous tient à coeur de soutenir cette journée symbolique même si la lutte doit être menée tous les jours.
En
accord avec les comédiennes, la compagnie Théâtre du Cyprès reversera
une partie de la recette du spectacle à la Maison des femmes de
Saint-Denis.
Catherine
Ghobert et Fabienne Retailleau feront entendre des voix d’autrices
contemporaines qui ont écrit sur les violences faites aux femmes (Anne mes soeurs Anne de Lydie Salvayre, Aséta de Catherine Anne, Comme la chienne de Louise Chennevière , Un corps parfait d’Eve Ensler, Les Âmes aux pieds nus de Maram al-Masri et le soleil et ses fleurs / the sun and her flowers de rupi kaur – traductrice Sabine Rolland).
Rosalie Casellas, chargée de développement de la Maison des femmes de St Denis sera présente pour échanger après le spectacle.
Duo lecture en lien avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Le mardi 25 novembre 2025
de 20h30 à 21h30
payant
Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/IL-SE-TROUVE-QUE-J_AI-DES-SOEURS…_spect-328.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis