Il Signor Fagotto Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement dimanche 8 février 2026.

Dimanche 8 février 2026 à partir de 16h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Jean-Christophe Keck, l’un des plus grands spécialiste d’Offenbach, met en parallèle les opérettes en un acte et de courtes œuvres musicales composées à la même époque par Offenbach, pour le plus grand plaisir du public !



Afin de rouler dans la farine le vieux Bertolucci, protecteur des arts sérieux, le valet Bacolo va se faire passer pour le grand compositeur à la mode, Il Signor Fagotto. Un bel hommage à Rossini. Mais aussi un véritable camouflet envers le critique détestable que pouvait être Hector Berlioz… Romances et tapage en perspective…



OPÉRETTE EN 1 ACTE



Présentation et direction musicale Jean-Christophe KECK

Piano Diego MINGOLLA



Clorinda Margot FILLOL

Fabricio Aurélie FARGUES

Moschetta Aude FABRE

Caramello Till FECHNER

Bertolucci Frank T’HÉZAN

Bacolo Xavier MAUCONDUIT .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In order to trick old Bertolucci, protector of the serious arts, the valet Bacolo impersonates the great fashionable composer Il Signor Fagotto.

German :

Um den alten Bertolucci, den Beschützer der ernsten Künste, über den Tisch zu ziehen, gibt sich der Diener Bacolo als der große, modische Komponist Il Signor Fagotto aus.

Italiano :

Per ingannare il vecchio Bertolucci, protettore delle arti serie, il valletto Bacolo si spaccia per il grande compositore alla moda Il Signor Fagotto.

Espanol :

Para engañar al viejo Bertolucci, protector de las artes serias, el ayuda de cámara Bacolo se hace pasar por el gran compositor de moda Il Signor Fagotto.

